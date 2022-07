Xuxa diz que moraria no exterior e cita momento político brasileiro como motivo

Xuxa Meneghel (59), ex-apresentadora do “Xou da Xuxa”, programa que fez sucesso no fim dos anos 80 e início dos 90, falou sobre sua vontade de morar fora do país por conta do momento político pelo qual o Brasil está passando, durante entrevista ao podcast Fábio Live, de Fábio Chaves.

“Eu gostaria de ter uma residência não só aqui no meu país, porque tenho medo de tudo o que está acontecendo. Gostaria de morar lá fora e vir para trabalhar”, disse a eterna Rainha dos Baixinhos, ao ser questionada sobre morar no exterior. “Neste momento político, a gente precisa repensar todos os nossos atos para não pagar um preço tão alto como o que a gente está pagando”, continuou a cantora.

Além disso, Xuxa, sem citar nominalmente o presidente Jair Bolsonaro (PL), fez críticas ao chefe do Executivo: “Ter um governante que, ao invés de fazer paz e amor, faz o símbolo do ódio e da arma não está nada certo. Esse erro vai repercutir por muito tempo. Essa pessoa não me representa. Não vou dizer em quem vou votar. Só sei em quem não vou votar. Eu não votaria em alguém que é preconceituoso, que é contra a natureza, contra a vida, contra a ciência”, disse.

E finalizou: “Se você me perguntar: 'Quer ir lá pra fora?'. Quero. Quero ter uma residência. Não penso em sair do meu país tão cedo, mas se tiver que sair, já sei para onde ir".

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)