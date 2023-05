X-Tudo brasileiro é eleito o 7º melhor hambúrguer do mundo; confira top 10

O X-Tudo, lanche amado pelos brasileiros, foi reconhecido pela plataforma gastronômica TasteAtlas como o 7º melhor hambúrguer do mundo. Avaliação divulgada nessa segunda (22) mostrou o "podrão" sendo o único lanche da América do Sul entre sete da América do Norte e dois da Europa.

O X-Tudo emplacou o 7º lugar com 4 pontos (de 5 possíveis), ficando na frente de três hambúrgueres como os: Onion Burger, um lanche acebolado de Oklahoma (EUA), do Elk Burger, com carne de alce, de Montana (EUA), e do Green Chile Cheeseburger, uma versão com bastante pimentão verde do Novo México (EUA). Confira o top 10 completo:

"Este hambúrguer-mamute é tipicamente servido em bandejas de papel e comê-lo não é um feito fácil — a maioria das pessoas não consegue abocanhá-lo porque é tão grande, o que torna a experiência de se deliciar bem bagunçada", analisou o TasteAtlas.

Vários estrangeiros quando visitam o Brasil experimentam o X-Tudo, e se deparam com um lanche dimensionalmente grande e desafiador de comer. O "podrão" conquistou e continua conquistando o público pela variedade de inrgedientes que compõem o recheio, como carne bovina coberta por bacon, alface, tomates, milho, presunto, queijo derretido, salsichas ou linguiças, maionese, batata palha ou frita, e outros mantimentos que as culinárias regionais utilizam para criar versões do lanche.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)