Dia do Hambúrguer: sabores são reinventados para manter a fidelidade ao sanduíche

No dia 28 de maio é comemorado o Dia Mundial do Hambúrguer, um clássico cheio de versões e popular em todo o mundo. Querido por muitas pessoas, o sanduíche pode ser encontrado no mercado alimentício de diversas formas, desde um simples com pão, carne e queijo até os mais especiais feitos com filé, carne suína ou soja. Criado na Alemanha, mas popularizado nos Estados Unidos, o hambúrguer chegou no Brasil em meados dos anos 50.

Para o chef de cozinha, Paulo Vitor Lavareda, o hambúrguer tornou-se o queridinho das pessoas porque desperta alegria, boas sensações, saciedade e prazer. “É tudo isso que eu vejo quando observo os clientes comendo”, comenta o profissional, que é proprietário da hamburgueria Pirosfood, localizada em Belém.

Atualmente, o estabelecimento de Paulo Lavareda possui sanduíches de diversos sabores no cardápio. Um dos mais procurados é o hambúrguer de carne seca, chamado de Cabra da Peste. “Ele tem uma pegada nordestina e leva um creme de abóbora com requeijão. É finalizado com carne seca refogada na manteiga de garrafa”, explica o chef de cozinha.

Chef Paulo Lavareda destaca os motivos que fazem o hambúrguer ser o queridinho do público (Bia Costa)

Outra iguaria do cardápio é o hambúrguer de carne suína, intitulado como Barbecue on Bread, campeão de um concurso de receitas de sanduíches regionais. Esses sanduíches que fogem do tradicional têm um preparo diferenciado. Por isso, são mais trabalhosos e exigem muito estudo.

Um exemplo é disso é o Pig Piros, uma versão mais elaborada do tradicional leitão encontrado nas ruas de Belém. O chef revela que o ingrediente especial dessa iguaria é amor. “Em primeiro lugar, você tem que amar o que faz, aprender com os erros, estudar, inovar e sempre oferecer o melhor para os clientes”, conclui.

Espaço para as versões vegetarianas

Para atrair todos os tipos de público, a hamburgueria Burger Spot, localizada no centro de Belém, investe em opções vegetarianas, conforme revela o gerente do estabelecimento, Gilmar de Sousa Ataíde.

“Nós oferecemos adaptação de qualquer burger da casa para a versão vegetariana, ou seja, são sete burgers diferentes que você pode trocar a carne pelo blend de soja”, explica. Conhecida por gostar de inovar, a hamburgueria sempre lança sanduíches com sabores diferenciados, como o Berin Blend, preparado com berinjela.

Sanduíches vegetarianos preparados com berinjela são super saborosos (Blur fotografia)

No caso do sanduíche de soja, há um preparo especial para que não ocorra contato com as carnes usadas nos outros hambúrguers. “Preparamos o blend de soja separadamente e o complemento segue exatamente como está no cardápio. Além disso, podemos fazer adaptações ovolactovegetarianas”, conta o gerente.

Gilmar de Sousa ressalta que a procura pelos sanduíches vegetarianos é sempre muito grande. “Muitos clientes pedem a adaptação com o blend de soja por serem de fato vegetarianos, por apenas evitarem o consumo de carne ou por já terem experimentado e adorado o sabor do nosso burger de soja”, declara.

Programa que une as gerações

Sair para comer um delicioso hambúrguer é o programa favorito dos familiares da empresária Carmen Farage Frizzera. Ela conta que todos da família são apaixonados por gastronomia e isso inclui sanduíches. “Em nossas viagens, sempre tem na lista uma hamburgueria para conhecermos”, revela.

Família da empresária Carmen Frizzera não dispensa um bom hambúrguer (Arquivo pessoal)

A empresária relembra que o aniversário de um dos seus familiares já foi comemorado em um estabelecimento que vende hambúrguer e frequentar esse tipo de espaço também é uma maneira de curtir bons momentos em família. “O lugar predileto da minha filha é a hamburgueria Terraço. Sempre que a gente dá a opção de escolha para ela, a escolha é o hambúrguer de lá”, finaliza.