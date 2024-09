'X' trabalha com governo brasileiro para desbloqueio oficial da plataforma, diz representante

Para a surpresa de muitos brasileiros, o X (antigo Twitter) ficou disponível para acesso nesta quarta-feira (18). A plataforma, que havia sido banida no país por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), alegou estar trabalhando em conjunto com o governo para retornar "muito em breve".

A rede social já iniciou o bloqueio das principais contas suspensas judicialmente pelo STF, incluindo perfis como os de Allan dos Santos, Monark, Daniel Silveira e Rodrigo Constantino.

Em comunicado, o perfil oficial do representante da empresa explicou que, após o X ser desligado no Brasil, sua infraestrutura para prestar serviço na América Latina ficou inacessível para a equipe. Para contornar o problema e garantir um serviço contínuo aos usuários, a rede social trocou de operadora, o que resultou em uma restauração temporária e inadvertida do acesso no Brasil.

"Quando o X foi desligado no Brasil, nossa infraestrutura para fornecer serviço para a América Latina não estava mais acessível para nossa equipe. Para continuar fornecendo serviço ideal para nossos usuários, mudamos de operadora. Essa mudança resultou em uma restauração inadvertida e temporária do serviço para usuários brasileiros", explicou a empresa.

"Embora esperemos que a plataforma fique inacessível novamente em breve, continuamos os esforços para trabalhar com o governo brasileiro para retornar muito em breve para o povo do Brasil", finalizou a rede social em comunicado.

Apesar da volta temporária, o futuro do X no Brasil ainda é incerto. O ministro Alexandre de Moraes já havia determinado o bloqueio da rede social por conta do descumprimento de decisões judiciais e dos ataques do bilionário Elon Musk ao Poder Judiciário.

Com as multas pagas e a retomada dos bloqueios de contas suspensas pelo STF, o único impedimento para o retorno oficial da rede social é a indicação de um representante legal no Brasil.

Como o X voltou a funcionar?

A volta da rede social foi possível graças a uma manobra técnica que permitiu burlar o bloqueio imposto pela Justiça. Ao mudar a forma como seus servidores operam, o X passou a utilizar uma rede de entrega de conteúdo (CDN), que dificulta o rastreamento e o bloqueio de seus endereços IP. Essa estratégia, conhecida como "escudo", permitiu que a plataforma continuasse funcionando no Brasil, mesmo com a decisão judicial.

Com a mudança, usuários foram direcionados a novos servidores, o que possibilitou o acesso à rede social novamente. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) constatou que o conteúdo do X foi transferido para essas novas redes de servidores, que até então não estavam bloqueados.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)