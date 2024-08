Operadoras Vivo, TIM e Claro vão bloquear o X a partir da meia-noite deste sábado (31/08)

As operadoras Vivo, TIM e Claro, as maiores do país, informaram à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que vão bloquear o X a partir da meia-noite deste sábado (31/08). Elas cumprem a notificação enviada pelo STF.

Nesta sexta-feira, o presidente da agência reguladora, Carlos Baigorri, disse ao site Uol, que "esse é o plano" das empresas. A Anatel é responsável por notificar as operadoras da ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

Moraes determinou o bloqueio do X porque a empresa de Elon Musk descumpriu a legislação brasileira que obriga empresas estrangeiras a terem escritório no Brasil, com pelo menos um representante legal.

O X fechou o escritório acusando o ministro de ameaçar prender os seus representantes pelo descumprimento de ordens para impedir acusados de atentar conta a democracia de usarem a rede.

Cerca de 20 mil operadoras e provedoras de internet foram notificadas para cumprir a decisão.