WhatsApp Web caiu? Usuários relatam instabilidade nesta quarta-feira (10/7)

Usuários do WhatsApp Web em todo o Brasil enfrentaram instabilidade na manhã desta quarta-feira (10), com relatos de dificuldades para se conectar ao aplicativo e enviar mensagens. De acordo com o site Downdetector, especializado em monitorar problemas online, o pico de reclamações ocorreu por volta das 11h29, horário de Brasília, com mais de 150 queixas registradas.

WhatsApp apresentou problemas de conexão na manhã desta quarta-feira (10). (Reprodução)

Segundo relatos no X, antigo Twitter, o aplicativo começou a apresentar erros de conexão, impedindo que os usuários acessassem suas conversas e trocassem mensagens. Os serviços foram normalizados gradualmente ainda pela manhã.

VEJA MAIS

Embora o WhatsApp Web tenha sido o principal alvo da instabilidade, alguns usuários também reportaram problemas com o aplicativo mobile durante o período. No entanto, as falhas no app mobile aparentaram ser menos frequentes e menos graves.

Apesar do breve período de indisponibilidade, o incidente gerou incômodos para usuários que dependem da plataforma para se comunicar.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)