WhatsApp permite compartilhamento de tela em chamada de vídeo; saiba como usar

Após uma nova atualização, o WhatsApp passou a oferecer aos usuários o compartilhamento de tela durante chamadas de vídeos. A novidade foi divulgada por Mark Zuckerberg, CEO da Meta, nesta terça-feira (8), em seu perfil oficial do Facebook.

A nova ferramenta permite que os usuários não apenas vejam e ouçam seus contatos, mas também compartilhem ativamente fotos, documentos e vídeos. A atualização se aproxima das plataformas de videochamada, como Zoom, Microsoft Teams, Skype e Discord, que já possuem essa função.

Esse novo recurso estará disponível em todas as versões do WhatsApp, no Android, iOS e Windows. A previsão é de que a ferramenta seja lançada para todos os usuários ao longo desta semana.

Saiba como usar a ferramenta

Nos dispositivos móveis, essa funcionalidade opera na orientação horizontal, ou seja, no modo paisagem, para melhor visualização. Veja como compartilhar a tela no WhatsApp:

Ao dar início na chamada de vídeo no WhatsApp, selecione o ícone "Compartilhar", localizado na parte inferior do aplicativo; Em seguida, escolha a opção de compartilhar um aplicativo específico ou a tela completa; Por fim, os participantes da chamada irão se deparar com a seguinte notificação: "[nome da pessoa] deu início ao compartilhamento de tela".

(*Hannah Franco, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)