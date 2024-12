WhatsApp esclarece rumor sobre prints em conversas e destaca nova funcionalidade

Circulam nas redes sociais rumores de que o WhatsApp estaria desenvolvendo uma atualização que notificaria os usuários sempre que alguém tirasse print de uma conversa. Essa especulação, que já surgiu em outros momentos, nunca foi implementada, e a empresa se manifestou recentemente sobre o assunto.

Ao ser questionada pelo portal Metrópoles sobre a possibilidade de lançar essa funcionalidade ou sobre alguma previsão de implementação, a assessoria do WhatsApp limitou-se a dizer que a empresa “não comenta rumores”.

Nas redes sociais, o boato gerou apreensão entre os usuários. “O fofoqueiro não tem um dia de paz”, escreveu um internauta no X (antigo Twitter). Outro demonstrou insatisfação: “Ao invés de melhorar a cada atualização, parece que só quer expor os fofoqueiros. Agora nem vai ser possível tirar print da conversa porque a outra pessoa vai saber.”

Transcrição de áudios é implementada

No entanto, informações oficiais indicam que essa funcionalidade não está entre as novidades do aplicativo. No site onde a empresa divulga suas atualizações, a última ferramenta anunciada foi a de transcrição de áudios, disponibilizada em 21 de novembro.

Essa nova funcionalidade permite a transcrição de áudios enviados em cinco idiomas: português, inglês, espanhol, russo e hindi. De acordo com a Meta, assim como ocorre com as mensagens escritas e de voz, as transcrições são protegidas por criptografia de ponta a ponta, garantindo que ninguém de fora tenha acesso às conversas.