Wellington Dias diz que reforma ministerial está próxima; decisão sai até terça-feira

Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social, disse neste domingo ao portal Poder360 que a reforma ministerial “está perto” e que o anúncio da decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve sair até amanhã (5). O Ministério chefiado por Dias é um dos principais alvos do Centrão e deve ser ao menos fatiado para a entrada de PP e Republicanos. “Está bem perto! Acho que até terça-feira teremos o anúncio da decisão dele”, respondeu Dias ao ser perguntado se Lula teria confirmado sua permanência no cargo.

Porém, o ministro não confirmou se permanecerá à frente do ministério depois do anúncio de Lula. Segundo ele, é possível haver mudanças em diversas áreas do governo e é preciso “aguardar a decisão” do petista. Em entrevista ao site Meio Norte, do Piauí, na última quarta-feira, 30, Lula disse que Dias permaneceria no governo. Na declaração, o presidente não quis detalhar. Afirmou apenas que o ministro “fica”, mas não explicou em que ministério ou em qual função, conforme a fala divulgada. O ministério é alvo do Centrão e deve ficar com o PP e André Fufuca (PP-MA), mas sem o Bolsa Família, que iria para outro órgão do governo. A previsão de Dias vai ao encontro da aposta do Planalto para a reforma ser anunciada antes do 7 de Setembro, quando Lula embarca para a Índia, onde participa da reunião do G20. As mudanças ministeriais prometidas ao Centrão já se arrastam desde junho e tiveram diversas datas para serem finalizadas. Nenhuma se concretizou até agora. Há duas semanas, em 16 de agosto, Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e decidiu dar ao PP o Ministério do Desenvolvimento Social, mas sem o Bolsa Família. A partir daí, como ficará o desenho da Esplanada é um tema que ainda está sendo discutido com pressão para a manutenção de Wellington Dias, criação de novos ministérios e fusão de outros.

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp

Não estavam previstas reuniões sobre a reforma ministerial durante o fim de semana para o presidente, que ficou em Brasília depois de viajar por três Estados do Nordeste. Na região, participou do lançamento do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) no Piauí, berço eleitoral de Dias, ex-governador do Estado. O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PT-PR), também demonstrou otimismo. Ao ser perguntado sobre a reforma ministerial, declarou que a chance de sair nos próximos dias é “alta” e que está “tudo pronto” para as mudanças.Além das possíveis mudanças no Ministério do Desenvolvimento Social, também podem ser anunciadas movimentações no comando da Caixa Econômica Federal, e nos ministérios de Ciência e Tecnologia, Portos e Aeroportos e Esportes. A troca no comando do banco estatal é a que estaria mais avançada, já dada como certa por alas do governo. Sai Maria Rita Serrano e entra Margarete Coelho, representando o PP. Na terça-feira, 29, em sua live semanal, Lula confirmou que criará um novo ministério para abarcar pequenas e médias empresas, cooperativas e empreendedores individuais. Este poderia também ser um possível destino de Wellington Dias, dado que a possibilidade também já foi aventada.