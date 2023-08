Lula quer criar novo ministério para cooperativas, pequenas empresas e empreendedores individuais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) propôs a criação do ministério da pequena e média empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais.

A declaração foi dada durante as negociações para uma reforma ministerial que deve incluir o PP e o Republicanos na esplanada dos ministérios.

A fala de Lula aconteceu durante a transmissão do ‘’Conversa com o Presidente’’, live semanal do mandatário.



“Nós vamos criar, eu estou propondo a criação do ministério da pequena e média empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais. Para que tenha um ministério específico para cuidar dessa gente que precisa de crédito e de oportunidade”, disse o presidente.

Lula não indicou quem assumiria a pasta, mas respondeu sobre o tema após uma pergunta sobre desenvolvimento e geração de empregos. Segundo o presidente, há muita gente que quer emprego com carteira assinada, mas que há outros que querem empreender, e o novo ministério seria uma forma de dar ferramentas para ajudar esse público.

Há esperanças de que Lula apresente uma nova proposta de redesenho da Esplanada, oferecendo uma solução para o impasse que se instalou nas conversas com o PP. O partido do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), seguia reivindicando o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para o deputado André Fufuca (PP-MA).

Diante da resistência do PT e do próprio Lula em entregar o controle do Bolsa Família, cresceram sugestões para que a pasta seja desmembrada, transferindo o programa social para a gestão, de Esther Dweck. Mas a tese de desmembramento desagrada ao governo.

Uma ideia que circula nos bastidores é tentar convencer o PP a aceitar o Ministério da Ciência e Tecnologia – hoje comandado por Luciana Santos, do PCdoB -, além do comando da Caixa Econômica Federal. Luciana seria transferida para o Ministério das Mulheres.

A pasta da Ciência chegou a ser oferecida a Márcio França, que provavelmente terá de ceder o Ministério de Portos e Aeroportos ao deputado Silvio Costa Filho (PP-PE).



Mas França, segundo interlocutores, mostrou-se resistente à ideia. Se o PP aceitar a pasta da ciência, o governo pode entregar o Ministério da Micro e Pequena Empresa, anunciado por Lula, para França na Esplanada.

Esse desenho é apenas uma das propostas em discussão nos bastidores. Na avaliação de congressistas diretamente envolvidos nas negociações, há a avaliação de que Lula pode, inclusive, trazer novas sugestões para a mesa de negociação. O Ministério do Esporte, por exemplo, também segue sendo citado com frequência nas conversas sobre a nova Esplanada.