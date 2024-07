Avião faz pouso de emergência após turbulência; Pelo menos 30 pessoas ficam feridas

Na madrugada desta segunda-feira (01), uma forte turbulência atingiu um avião (Boeing 787-9 Dreamline.), da companhia aérea Air Europa e deixou cerca de 30 pessoas feridas. O voo fazia a ligação Espanha-Uruguai, estava com 325 passageiros a bordo e precisou fazer um pouso de emergência no aeroporto de Natal (RN).

De acordo com a Zurich Airport Brasil, empresa que responsável pelo o aeroporto de Natal, a aeronave havia solicitado o pouso de emergência às 2h32. Inicialmente, a Zurich havia informado que o voo tinha partido da Holanda, mas corrigiu a informação minutos depois. O voo partiu da Espanha.

A companhia aérea responsável pelo avião informou que o voo foi desviado para Natal devido "à natureza da turbulência e por razões de segurança". O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) informou que dos 325 passageiros, pelo menos 30 teriam ficado feridos e mais de 10 delas teriam sido levados ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, em Natal.

Segundo a equipe médica, os pacientes bateram a cabeça durante a turbulência e apresentavam fraturas na cervical, lesões na face e dores no tórax. De acordo com a Air Europa, sete passageiros tiveram lesões de graus variados, além de um "número indeterminado de pessoas com pequenas contusões".

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)