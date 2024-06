Latam aciona STF para não transportar cão de influenciadora na cabine do avião

De acordo com a coluna de Gulherme Amado, a Latam apresentou nessa semana ao Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para não ser obrigada a transportar na cabine de seus voos, fora da caixa de transporte, o cão de “apoio emocional” de uma mulher de São Paulo.A reportagem entrou em contato com a assessoria da companhia aérea e aguarda resposta.

Em novembro de 2023, a jornalista Cris Berger obteve na Justiça de Santa Catarina o direito de levar sua cachorra, uma Shar-pei de 18 quilos chamada Ella (foto acima), dentro da cabine de passageiros. A decisão liminar vale para todas as passagens que ela compre da companhia aérea até setembro de 2024.

Para conseguir a decisão, Cris comprovou ao 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Florianópolis ter sido diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada, déficit de atenção e hiperatividade, motivo pela qual o cão é seu apoio emocional em viagens aéreas.

Cris e Ella são influenciadoras digitais do universo “pet friendly”, com milhares de seguidores nas redes sociais, e viajam juntas com frequência. A tutora tem um blog no jornal O Estado de S. Paulo, onde publica roteiros de viagens e passeios que podem ser feitos com cães.