Brasil

Brasil

Você sabia? Quem fizer a prova do Enem nos dois dias pode ganhar R$ 200; saiba como!

O valor faz parte de uma política de incentivo do Governo Federal aos estudantes do Brasil

Victoria Rodrigues
fonte

Neste ano, as provas serão aplicadas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro na Região Metropolitana de Belém. (Foto: Marcelo Casal Jr. / Agência Brasil)

Já imaginou realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ainda por cima também receber uma quantia em dinheiro como forma de incentivo do Governo Federal? É o que alguns estudantes do Brasil poderão contar como oportunidade em 2025. Neste ano, os estudantes concluintes do Ensino Médio que participam do programa Pé-de-Meia receberão R$ 200 se estiverem presentes nos dois dias do exame.

O programa nacional Pé-de-Meia é uma iniciativa de incentivo financeiro-educacional direcionado aos estudantes do Ensino Médio com o objetivo de promover a permanência e a conclusão do ensino nas escolas. Dentro do projeto desenvolvido pelo Ministério da Educação existem quatro tipos de bolsas, sendo: Incentivo-Matrícula, Incentivo-Frequência, Incentivo-Conclusão e Incentivo-Enem.

O benefício “Incentivo-Enem” possui o propósito de apoiar a participação dos estudantes no exame que se caracteriza como a principal porta de entrada para as instituições públicas e privadas do país. Com a nota das provas, os alunos podem realizar inscrições por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Quais os requisitos para receber o Pé-de-Meia?

  • Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF) regular;
  • Ter entre 14 e 24 anos e ser estudante do ensino médio das redes públicas;
  • Ter entre 19 e 24 anos e ser estudante da educação de jovens e adultos (EJA) das redes públicas;
  • Possuir frequência nas aulas de no mínimo 80% no mês;
  • Tenha renda, por pessoa, de até meio salário mínimo (R$ 759);
  • Ser integrante de uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) até 7 de fevereiro de 2025.

Quando o valor é depositado na conta?

O valor de R$200, promovido por meio da Caixa Econômica Federal, é depositado na conta somente após a confirmação da aprovação do aluno e conclusão do ensino médio. Para ter acesso ao dinheiro, é necessário apenas que o estudante acesse o aplicativo Caixa Tem e efetue o login com seus dados pessoais.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas.
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

