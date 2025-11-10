Capa Jornal Amazônia
Enem 2025: saiba quem pode solicitar a reaplicação das provas

Inep garante uma alternativa de reaplicação para os candidatos que enfrentaram eventos extraordinários sejam eles logísticos, climáticos ou de saúde

Gabrielle Borges
fonte

Saiba quais casos a reaplicação do Enem é garantida. Imagem Ilustrativa (Freepik)

Se você está inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 e enfrentou imprevistos no dia da aplicação das provas, saiba que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prevê a reaplicação para casos específicos. Leia os detalhes a seguir.

Problemas logísticos graves, como desastres naturais e doenças infectocontagiosas são exemplos que podem garantir nova oportunidade, desde que o participante faça o pedido dentro dos prazos estipulados e comprove as condições com a documentação exigida. Para isso, será preciso solicitar a reaplicação com o Inep. As inscrições são obrigatórias e ficarão abertas de 17 a 21 de novembro.

O exame deste ano ainda traz particularidades de cronograma para regiões como Belém (PA),  por conta da COP 30, e o Rio Bonito do Iguaçu (PR), atingido por tornado, que ilustram bem a aplicação da regra.

Quem pode pedir para fazer a reaplicação?

De acordo com o edital do Enem 2025, os seguintes participantes estão aptos a pedir nova prova:

  • Candidatos afetados por problemas logísticos no dia da aplicação, como “fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior”. Exemplos listados pelo Inep: desastres naturais que comprometem a estrutura do local de prova, falta de energia elétrica que afete visibilidade ou erro na execução do procedimento de aplicação. 
     
  • Participantes acometidos por doenças infectocontagiosas previstas no edital como:  tuberculose, coqueluche, difteria, varíola, influenza humana A ou B, poliomielite por vírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid-19. Nestes casos, o candidato não deve comparecer ao local de prova e precisa solicitar a reaplicação

Prazos e procedimentos

Para a maioria dos candidatos, o pedido de reaplicação ocorre de 17 de novembro até as 12 h do dia 21 de novembro de 2025, pelo site da Página do Participante do Inep A aprovação ou reprovação da solicitação de reaplicação da prova deverá ser consultada também pelo mesmo endereço eletrônico.

Se a justificativa for relacionada a problemas de saúde, será preciso anexar documentos comprobatórios da condição, como exames e atestados médicos. Em caso  de falhas relacionadas com problemas logísticos, o próprio Inep irá analisar a situação do local de prova em que o participante estava inscrito.

Em situações excepcionais, quando o cronograma regional ou local se diferencia, como ocorre em Belém e no Paraná, o prazo de solicitação também muda. 

  • Belém: Em razão da realização da COP 30 em Belém, Ananindeua e Marituba, o Enem 2025 nessas localidades foi remarcado para 30 de novembro e 7 de dezembro.Como consequência, o prazo para solicitar reaplicação também muda, quem for afetado por um dos casos previstos ( logística ou doença) precisa ficar atento ao prazo especial até 12 de dezembro. 
     
  • Paraná: O município de Rio Bonito do Iguaçu foi atingido por um tornado classificado como nível F3, com ventos superiores a 250 km/h. O Ministério da Educação e o Inep confirmaram que os estudantes dessa região terão direito à reaplicação.

Passei mal durante a prova. Posso pedir reaplicação?

Não. Se você deixou o local de prova antes do horário permitido (15h30), mesmo que tenha sido por problema de saúde, está eliminado do Enem 2025 e não tem direito ao pedido de reaplicação.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

