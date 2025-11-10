Enem 2025: saiba quem pode solicitar a reaplicação das provas

Se você está inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 e enfrentou imprevistos no dia da aplicação das provas, saiba que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) prevê a reaplicação para casos específicos. Leia os detalhes a seguir.

Problemas logísticos graves, como desastres naturais e doenças infectocontagiosas são exemplos que podem garantir nova oportunidade, desde que o participante faça o pedido dentro dos prazos estipulados e comprove as condições com a documentação exigida. Para isso, será preciso solicitar a reaplicação com o Inep. As inscrições são obrigatórias e ficarão abertas de 17 a 21 de novembro.

O exame deste ano ainda traz particularidades de cronograma para regiões como Belém (PA), por conta da COP 30, e o Rio Bonito do Iguaçu (PR), atingido por tornado, que ilustram bem a aplicação da regra.

Quem pode pedir para fazer a reaplicação?

De acordo com o edital do Enem 2025, os seguintes participantes estão aptos a pedir nova prova:

Candidatos afetados por problemas logísticos no dia da aplicação, como “fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior”. Exemplos listados pelo Inep: desastres naturais que comprometem a estrutura do local de prova, falta de energia elétrica que afete visibilidade ou erro na execução do procedimento de aplicação.



no dia da aplicação, como “fatores supervenientes, peculiares, eventuais ou de força maior”. que afete visibilidade ou Participantes acometidos por doenças infectocontagiosas previstas no edital como: tuberculose, coqueluche, difteria, varíola, influenza humana A ou B, poliomielite por vírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid-19. Nestes casos, o candidato não deve comparecer ao local de prova e precisa solicitar a reaplicação

Prazos e procedimentos

Para a maioria dos candidatos, o pedido de reaplicação ocorre de 17 de novembro até as 12 h do dia 21 de novembro de 2025, pelo site da Página do Participante do Inep A aprovação ou reprovação da solicitação de reaplicação da prova deverá ser consultada também pelo mesmo endereço eletrônico.

Se a justificativa for relacionada a problemas de saúde, será preciso anexar documentos comprobatórios da condição, como exames e atestados médicos. Em caso de falhas relacionadas com problemas logísticos, o próprio Inep irá analisar a situação do local de prova em que o participante estava inscrito.

Em situações excepcionais, quando o cronograma regional ou local se diferencia, como ocorre em Belém e no Paraná, o prazo de solicitação também muda.

Belém : Em razão d a realização da COP 30 em Belém, Ananindeua e Marituba, o Enem 2025 nessas localidades foi remarcado para 30 de novembro e 7 de dezembro .Como consequência, o prazo para solicitar reaplicação também muda, quem for afetado por um dos casos previstos ( logística ou doença) precisa ficar atento ao prazo especial até 12 de dezembro.



: Em razão d .Como consequência, o prazo para solicitar quem for afetado por um dos casos previstos ( logística ou doença) precisa ficar atento ao Paraná: O município de Rio Bonito do Iguaçu foi atingido por um tornado classificado como nível F3, com ventos superiores a 250 km/h. O Ministério da Educação e o Inep confirmaram que os estudantes dessa região terão direito à reaplicação.

Passei mal durante a prova. Posso pedir reaplicação?

Não. Se você deixou o local de prova antes do horário permitido (15h30), mesmo que tenha sido por problema de saúde, está eliminado do Enem 2025 e não tem direito ao pedido de reaplicação.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)