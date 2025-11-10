Quando sai o gabarito oficial do Enem 2025? Veja o cronograma
Mais de 4,8 milhões de alunos estão inscritos para esta edição
O gabarito oficial das provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 está previsto para ser divulgado pelo portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) no dia 13 de novembro.
Neste domingo, 9, os candidatos que fizeram a prova tiveram de responder 90 questões, além da Redação. O tema da redação foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira", segundo informou o Ministério da Educação (MEC).
Mais de 4,8 milhões de alunos estão inscritos para esta edição. O segundo dia de prova ocorre no próximo domingo, 16.
As questões deste domingo foram solucionadas pela equipe de professores do Bernoulli. Elas são extraoficiais e não correspondem ao gabarito oficial do Inep, órgão do MEC responsável pela aplicação do exame.
Veja abaixo o gabarito extraoficial:
Gabarito Enem 2025: Prova Amarela
1 (inglês) A 2 (inglês) E 3 (inglês) D 4 (inglês) D 5 (inglês) D 1 (espanhol) D 2 (espanhol) B 3 (espanhol) A 4 (espanhol) C 5 (espanhol) D 6 C 7 E 8 C 9 E 10 D 11 A 12 E 13 C 14 A 15 E 16 B 17 C 18 B 19 E 20 B 21 C 22 E 23 C 24 B 25 D 26 E 27 B 28 C 29 A 30 D 31 B 32 A 33 B 34 A 35 B 36 C 37 D 38 D 39 C 40 C 41 A 42 A 43 B 44 B 45 A 46 C 47 A 48 D 49 E 50 D 51 E 52 A 53 D 54 B 55 D 56 E 57 C 58 E 59 E 60 D 61 C 62 C 63 D 64 D 65 E 66 C 67 C 68 B 69 C 70 E 71 A 72 B 73 B 74 A 75 C 76 A 77 B 78 A 79 C 80 E 81 E 82 D 83 D 84 B 85 B 86 A 87 D 88 A 89 B 90 B
Gabarito Enem 2025: Prova Verde
01 (inglês) D 02 (inglês) D 03 (inglês) A 04 (inglês) D 05 (inglês) E 01 (espanhol) B 02 (espanhol) D 03 (espanhol) A 04 (espanhol) D 05 (espanhol) C 06 E 07 D 08 C 09 C 10 E 11 B 12 E 13 B 14 C 15 E 16 C 17 A 18 E 19 B 20 C 21 A 22 E 23 C 24 C 25 A 26 D 27 B 28 A 29 B 30 A 31 B 32 D 33 E 34 B 35 B 36 C 37 B 38 A 39 A 40 B 41 D 42 D 43 C 44 C 45 A 46 C 47 E 48 E 49 D 50 C 51 A 52 D 53 B 54 D 55 E 56 C 57 A 58 D 59 E 60 D 61 E 62 C 63 A 64 B 65 A 66 C 67 B 68 A 69 D 70 A 71 B 72 B 73 C 74 B 75 C 76 E 77 A 78 E 79 E 80 D 81 D 82 B 83 C 84 D 85 D 86 E 87 C 88 B 89 B 90 A
Gabarito Enem 2025: Prova Branca
01 (inglês) E 02 (inglês) A 03 (inglês) D 04 (inglês) D 05 (inglês) D 01 (espanhol) D 02 (espanhol) C 03 (espanhol) B 04 (espanhol) A 05 (espanhol) D 06 C 07 E 08 E 09 D 10 C 11 A 12 E 13 B 14 C 15 A 16 E 17 C 18 B 19 C 20 E 21 C 22 B 23 E 24 B 25 C 26 B 27 A 28 B 29 A 30 C 31 A 32 D 33 B 34 D 35 E 36 B 37 C 38 A 39 B 40 A 41 D 42 D 43 C 44 A 45 B 46 A 47 D 48 B 49 D 50 E 51 E 52 D 53 E 54 C 55 E 56 E 57 D 58 C 59 C 60 A 61 D 62 B 63 A 64 D 65 A 66 B 67 B 68 C 69 A 70 B 71 A 72 C 73 B 74 B 75 A 76 C 77 D 78 D 79 E 80 C 81 C 82 B 83 C 84 E 85 A 86 E 87 E 88 D 89 D 90 B
Gabarito Enem 2025: Prova Azul
01 (inglês) D 02 (inglês) D 03 (inglês) D 04 (inglês) E 05 (inglês) A 01 (espanhol) B 02 (espanhol) A 03 (espanhol) D 04 (espanhol) D 05 (espanhol) C 06 E 07 C 08 D 09 C 10 E 11 B 12 C 13 E 14 C 15 A 16 E 17 C 18 A 19 E 20 B 21 C 22 B 23 C 24 B 25 E 26 B 27 A 28 B 29 A 30 B 31 D 32 E 33 B 34 C 35 A 36 D 37 A 38 B 39 C 40 A 41 B 42 A 43 D 44 D 45 C 46 E 47 D 48 E 49 C 50 A 51 D 52 C 53 E 54 E 55 D 56 C 57 A 58 D 59 B 60 D 61 E 62 B 63 B 64 A 65 C 66 D 67 D 68 E 69 C 70 B 71 A 72 D 73 A 74 B 75 B 76 C 77 A 78 B 79 A 80 C 81 E 82 E 83 D 84 D 85 B 86 C 87 B 88 C 89 E 90 A
