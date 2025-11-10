Governo anuncia pagamentos de até R$ 10 mil a alunos com boa nota no Enem

O governo do Estado de Goiás anunciou que fará pagamentos de R$ 5 mil e R$ 10 mil a alunos da rede estadual de ensino que forem bem na prova de matemática no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Estudantes que marcarem 900 pontos ou mais receberão R$ 10 mil, e aqueles que conseguirem entre 850 e 899,99 pontos receberão R$ 5 mil.

Incentivo parecido já foi adotado em 2024 pelo governo goiano em relação à prova de redação do Enem, e será mantido neste ano. Quem marcar 1000 pontos (o máximo possível) com o texto receberá R$ 10 mil; quem conseguir acima de 980 receberá R$ 5 mil. No último ano, dez alunos foram premiados. O tema da redação deste ano foi "Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira".

A premiação também é estendida para o professor de matemática que tiver um aluno contemplado. Caso a escola tenha mais de um aluno premiado, o diretor, o coordenador pedagógico e o coordenador de matemática vão dividir uma quantia equivalente a 50% do valor conquistado pelos jovens da unidade.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), relembrou a premiação em vídeo divulgado antes da aplicação do primeiro dia do Enem, no domingo, 9. "Façam a prova com tranquilidade, com a certeza de que vocês estão preparados para um futuro de grandes conquistas", afirmou.

"Temos que incentivar esses meninos, principalmente, que eles vão e realizem os dois dias de prova. Historicamente, a gente tem uma abstenção maior no segundo dia, que é quando vai acontecer a prova de matemática", explicou a gerente do Ensino Médio da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), Ábia Vargas, à agência de notícias Brasil Central, do governo goiano.

No primeiro dia do Enem, no último domingo, a abstenção foi de 27%, de acordo com dados preliminares divulgados pelo ministro da Educação, Camilo Santana. O primeiro dia tem as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação. Já o segundo dia do exame, que será no próximo domingo, 16, conta com os testes de Matemática e Ciências da Natureza. Segundo o governo goiano, mais de 50 mil estudantes em Goiás prestarão o Enem.