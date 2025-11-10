Enem 2025: Polícia Civil investiga tentativa de fraude e uso de celular em banheiro no Pará

A aplicação da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Pará, ocorreu sem grandes intercorrências no último domingo (9), segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A Polícia Civil (PC) registrou duas ocorrências: uma tentativa de fraude e um celular encontrado no banheiro de uma escola. Além disso, a Polícia Militar (PM) foi acionada para uma ocorrência de perturbação do sossego e foram registradas oscilações no fornecimento de energia em seis municípios. Mais de 4 mil agentes de segurança pública atuaram na Operação Enem 2025.

Em Cametá, no nordeste paraense, os agentes de segurança registraram uma tentativa de fraude em concurso público, em uma escola. Um aluno foi identificado com um celular no bolso e com o porta-objetos violado, o qual continha apenas a capa do dispositivo eletrônico. O candidato foi imediatamente eliminado do exame, e o fato foi registrado em ata pela coordenação local. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso.

Já no oeste paraense, em Uruará, um celular foi encontrado no banheiro de uma instituição de ensino. Os fiscais do certame entregaram o aparelho aos policiais civis, que apuram o fato.

Nos registros da Polícia Militar, houve uma situação envolvendo perturbação do sossego nas proximidades de uma escola de Curuçá, no nordeste paraense. A equipe de policiais solucionou o problema ao chegar ao local.

Falta de energia elétrica

Foram registradas nove ocorrências relacionadas à falta ou a oscilações no fornecimento de energia elétrica em sete municípios: Bragança, Soure, São Sebastião da Boa Vista, Oeiras do Pará, Mocajuba, Senador José Porfírio e Santa Izabel do Pará. Todas as situações foram solucionadas sem prejuízo aos candidatos que realizavam o Enem.

Operação Enem 2025

Mais de 4 mil agentes de segurança atuaram, desde as 8h, na Operação Enem 2025. A ação foi realizada de forma integrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e órgãos parceiros para monitorar o primeiro dia de aplicação do Enem no Pará.

A Segup afirma que não houve grandes problemas durante a aplicação do exame no Pará. (Foto: Divulgação/Agência Pará)

A Polícia Militar apoiou os Correios na entrega dos malotes com as provas das 10h às 11h40. Durante a aplicação do exame, os agentes seguiram em prontidão, acompanhando a movimentação no entorno dos locais em que os candidatos realizavam a prova. A operação se encerrou à noite, com a escolta dos malotes de provas para as centrais de segurança.

A Operação Enem 2025 envolve, de forma integrada, agentes da Segup, por meio dos Grupamentos Aéreo (Graesp) e Fluvial de Segurança (GFlu); Centro Integrado de Operações (Ciop); polícias Civil, Militar e Científica; Departamento de Trânsito do Estado (Detran); Guardas Municipais e órgãos de trânsito municipais, além da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Correios, Exército, Equatorial (concessionária de energia elétrica) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que realiza o certame.