Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Enem 2025: mais de 190 mil candidatos paraenses devem fazer a prova neste domingo

Os inscritos dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba não farão as provas nos dias 9 e 16 de novembro, por conta da realização da COP 30

Gabriel Pires
fonte

Prova do Enem (ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/AE)

Neste domingo (9), primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, aplicado em todo os estados do país, um total de 193.608 candidatos do Pará devem fazer a prova, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nos dois domingos de aplicação da prova, 9 e 16 de novembro, os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h. Para ter acesso ao detalhamento do local do exame, os inscritos podem consiltar o site do Inep.

Belém, Ananindeua e Marituba são os únicos municípios que terão calendário diferenciado, conforme já divulgado anteriormente pelo Inep, por conta da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), na capital paraense. As provas nessas cidades serão aplicadas em outras datas, definidas pelo instituto. No total, 95.784 candidatos estão inscritos nesses três municípios. Ao todo, o estado tem 289.392 estudantes com inscrição confirmada.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o exame se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, a partir desses três programas, o MEC incentiva estudantes a ingressarem em cursos que formam professores, com o Pé-de-Meia Licenciaturas.

As inscrições para os três processos seletivos do primeiro semestre de 2026 acontecem em períodos distintos, sendo um seguido do outro, na seguinte ordem cronológica: Sisu, Prouni e Fies. Depois disso, os cronogramas seguem simultaneamente, ou seja, o resultado final de uma seleção pode sair só depois do término do período das inscrições de outra. Por isso, quem se inscreve em todas as seleções tem mais chances de ser aprovado.

Dados nacionais

Em todo o Brasil, foram contabilizados 4.811.338 inscritos confirmados para o Enem 2025. Os números sobre o exame foram divulgados ainda em julho. “O balanço consolidado de inscrições do Enem confirma um aumento de 38% em relação a 2022”, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana, anteriormente. Em comparação com 2024, o aumento no número das inscrições foi de 11,22%.

Uma novidade desta edição foi a inscrição pré-preenchida de 1.915.634 estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Desse total, 1.390.815 confirmaram a inscrição no exame (72,6%). Os dados correspondem ao balanço realizado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Cartão de Confirmação de Inscrição

A informação sobre o local de prova do Enem 2025 está disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição. O documento individualizado deve ser acessado exclusivamente na Página do Participante, no site do Inep. Para os participantes de Belém, Ananindeua e Marituba, o documento será disponibilizado em uma data posterior,

O documento também informa o número de inscrição, as datas e os horários das provas, além de indicar se o inscrito tem direito a atendimento especializado ou tratamento por nome social, quando previamente solicitado e aprovado.

Há ainda dados sobre a opção de língua estrangeira selecionada, se houve a opção de pedido de certificação do ensino médio e dá orientações gerais aos inscritos. Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda levá-lo impresso nos dois dias do exame (9 e 16 de novembro), para evitar imprevistos.

Passo a passo para acessar e imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição

1 - acesse a Página do Participante e selecione o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”.

2 - Em seguida, use o login único do Gov.Br e clique em “Continuar”.

3 - Já na Página do Participante, à esquerda da tela, clique em “Local de Prova”.

4 – na sequência, clique no ícone em azul, apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova).

5 - O sistema abrirá o Cartão de Confirmação de Inscrição.

Para imprimir, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”.

Cronograma do Enem

Primeiro domingo (9 ou 30 de novembro)

  • Redação;
  • 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);
  • 45 questões de ciências humanas.

Segundo domingo (6 de novembro ou 7 de dezembro)

  • 45 questões de matemática;
  • 45 questões de ciências da natureza.

Horários de aplicação (no fuso de Brasília):

  • Os portões abrem às 12h e fecham às 13h
  • A prova começa às 13h30
  • Pode sair sem o caderno de questões a partir das 15h30
  • Pode sair da prova com o caderno de questões no primeiro dia a partir das 18h30
  • Pode sair da prova com o caderno de questões no segundo dia a partir das 18h
  • Aplicação da prova no 1º dia acaba às 19h
  • Aplicação da prova no 2º dia acaba às 18h30
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

enem

enem 2025

aplicação da prova
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

RECURSO HÍDRICO

Amazônia abriga o maior aquífero do mundo, com água para 250 anos de consumo global

Estudo da UFPA mostra que aquífero amazônico pode abastecer a população mundial por séculos

09.11.25 9h00

EXPECTATIVA

Enem 2025: mais de 190 mil candidatos paraenses devem fazer a prova neste domingo

Os inscritos dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba não farão as provas nos dias 9 e 16 de novembro, por conta da realização da COP 30

09.11.25 8h30

DEMORA

Mais de 43 mil pessoas aguardam perícia do INSS no Pará, com espera média de 76 dias

Até setembro deste ano, o Pará contabilizava 49.504 requerimentos na fila, segundo dados do Ministério da Previdência Social

09.11.25 8h00

CRIMES SEXUAIS

Mais de 4,8 mil casos de pedofilia foram registrados no Pará em 2025

A apologia a esse crime teve repercussão após o caso da comercialização de bonecas sexuais com aparência infantil em um site de vendas internacional

08.11.25 18h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

DEMORA

Mais de 43 mil pessoas aguardam perícia do INSS no Pará, com espera média de 76 dias

Até setembro deste ano, o Pará contabilizava 49.504 requerimentos na fila, segundo dados do Ministério da Previdência Social

09.11.25 8h00

EXPECTATIVA

Enem 2025: mais de 190 mil candidatos paraenses devem fazer a prova neste domingo

Os inscritos dos municípios de Belém, Ananindeua e Marituba não farão as provas nos dias 9 e 16 de novembro, por conta da realização da COP 30

09.11.25 8h30

PARÁ

UFPA adia início das inscrições do Processo Seletivo 2026; veja a nova data

Até o momento, a UFPA não informou se o cronograma das demais etapas do PS 2026 sofrerá alterações em decorrência do novo início das inscrições

24.10.25 19h38

GRADUAÇÃO

Confira o cronograma dos processos seletivos 2026 das universidades públicas do Pará

A pouco mais de um mês para o Enem, algumas universidades públicas que utilizam a nota da prova como critério de avaliação já definiram os cronogramas de seus processos seletivos

22.10.25 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda