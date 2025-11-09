Enem 2025: mais de 190 mil candidatos paraenses devem fazer a prova neste domingo

Neste domingo (9), primeiro dia de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, aplicado em todo os estados do país, um total de 193.608 candidatos do Pará devem fazer a prova, conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Nos dois domingos de aplicação da prova, 9 e 16 de novembro, os portões abrem ao meio-dia e fecham às 13h. Para ter acesso ao detalhamento do local do exame, os inscritos podem consiltar o site do Inep.

Belém, Ananindeua e Marituba são os únicos municípios que terão calendário diferenciado, conforme já divulgado anteriormente pelo Inep, por conta da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), na capital paraense. As provas nessas cidades serão aplicadas em outras datas, definidas pelo instituto. No total, 95.784 candidatos estão inscritos nesses três municípios. Ao todo, o estado tem 289.392 estudantes com inscrição confirmada.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o exame se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Além disso, a partir desses três programas, o MEC incentiva estudantes a ingressarem em cursos que formam professores, com o Pé-de-Meia Licenciaturas.

As inscrições para os três processos seletivos do primeiro semestre de 2026 acontecem em períodos distintos, sendo um seguido do outro, na seguinte ordem cronológica: Sisu, Prouni e Fies. Depois disso, os cronogramas seguem simultaneamente, ou seja, o resultado final de uma seleção pode sair só depois do término do período das inscrições de outra. Por isso, quem se inscreve em todas as seleções tem mais chances de ser aprovado.

Dados nacionais

Em todo o Brasil, foram contabilizados 4.811.338 inscritos confirmados para o Enem 2025. Os números sobre o exame foram divulgados ainda em julho. “O balanço consolidado de inscrições do Enem confirma um aumento de 38% em relação a 2022”, afirmou o ministro da Educação, Camilo Santana, anteriormente. Em comparação com 2024, o aumento no número das inscrições foi de 11,22%.

Uma novidade desta edição foi a inscrição pré-preenchida de 1.915.634 estudantes concluintes do ensino médio da rede pública. Desse total, 1.390.815 confirmaram a inscrição no exame (72,6%). Os dados correspondem ao balanço realizado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Cartão de Confirmação de Inscrição

A informação sobre o local de prova do Enem 2025 está disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição. O documento individualizado deve ser acessado exclusivamente na Página do Participante, no site do Inep. Para os participantes de Belém, Ananindeua e Marituba, o documento será disponibilizado em uma data posterior,

O documento também informa o número de inscrição, as datas e os horários das provas, além de indicar se o inscrito tem direito a atendimento especializado ou tratamento por nome social, quando previamente solicitado e aprovado.

Há ainda dados sobre a opção de língua estrangeira selecionada, se houve a opção de pedido de certificação do ensino médio e dá orientações gerais aos inscritos. Embora não seja obrigatório, o Inep recomenda levá-lo impresso nos dois dias do exame (9 e 16 de novembro), para evitar imprevistos.

Passo a passo para acessar e imprimir o Cartão de Confirmação de Inscrição

1 - acesse a Página do Participante e selecione o botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”.

2 - Em seguida, use o login único do Gov.Br e clique em “Continuar”.

3 - Já na Página do Participante, à esquerda da tela, clique em “Local de Prova”.

4 – na sequência, clique no ícone em azul, apresentado pelo assistente virtual (Local de Prova).

5 - O sistema abrirá o Cartão de Confirmação de Inscrição.

Para imprimir, basta descer a tela até o final da página e clicar no botão “Imprimir”.

Cronograma do Enem

Primeiro domingo (9 ou 30 de novembro)

Redação;

45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol);

45 questões de ciências humanas.

Segundo domingo (6 de novembro ou 7 de dezembro)

45 questões de matemática;

45 questões de ciências da natureza.

Horários de aplicação (no fuso de Brasília):

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h

A prova começa às 13h30

Pode sair sem o caderno de questões a partir das 15h30

Pode sair da prova com o caderno de questões no primeiro dia a partir das 18h30

Pode sair da prova com o caderno de questões no segundo dia a partir das 18h

Aplicação da prova no 1º dia acaba às 19h

Aplicação da prova no 2º dia acaba às 18h30