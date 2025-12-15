Você consome 'conteúdo adulto'? Golpe se espalha nas redes e pode clonar WhatsApp

Criminosos digitais seguem criando novos golpes para agir no ambiente online, explorando a curiosidade das vítimas e a sensação de falsa segurança nas redes sociais. O alvo mais recente são consumidores de conteúdo adulto, que vêm sendo induzidos a baixar arquivos infectados por vírus capazes de clonar aplicativos, como o WhatsApp, além de roubar dados pessoais e bancários.

O golpe começa com mensagens enviadas por redes sociais ou aplicativos de conversa. Os estelionatários utilizam textos apelativos e sensacionalistas para convencer a vítima a clicar em links ou fazer o download de arquivos contaminados.

Entre as mensagens mais comuns estão frases como: "Sua amiguinha de santinha só tem a cara. Olha as fotos e vídeos que vazaram dela. Bem safadinha. Sigilo total aí, viu?"

Esse tipo de abordagem tem sido recorrente e explora o interesse por conteúdos íntimos para induzir a ação rápida, sem verificação da origem.

Ao baixar o arquivo, o vírus permite que os golpistas tenham acesso remoto ao dispositivo infectado. Com isso, eles conseguem visualizar aplicativos, capturar senhas, acessar fotos, contatos e até dados bancários, podendo causar prejuízos financeiros e violação de privacidade.

Ao perceber que foi vítima de um golpe aplicado pelas redes sociais, a orientação é reunir provas imediatamente. Tire prints das conversas, salve os links ou arquivos recebidos e registre um boletim de ocorrência na Polícia Civil da região onde o crime ocorreu.

Como se proteger de golpes nas redes sociais

Desconfie de mensagens inesperadas, mesmo que pareçam ter sido enviadas por amigos ou familiares;

Não clique em links nem faça download de arquivos suspeitos;

Confirme por outro meio se a pessoa realmente enviou o conteúdo;

Mantenha o sistema operacional e os aplicativos sempre atualizados;

Utilize um antivírus confiável no celular e no computador.

A atenção e a desconfiança continuam sendo as principais ferramentas para evitar golpes virtuais, especialmente aqueles que exploram curiosidade, urgência ou conteúdos sensíveis.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)