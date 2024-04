'Voa Brasil' será lançado na semana que vem com passagens de até R$ 200, diz colunista

O governo federal deverá lançar o programa "Voa Brasil" na próxima semana, conforme divulgado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Segundo o jornalista, o Ministério dos Portos e Aeroportos agendou para o dia 17, quarta-feira, o lançamento oficial do programa, que visa disponibilizar passagens aéreas com valores de até R$ 200 por trecho.

No dia do lançamento, o site e o aplicativo do programa já estarão acessíveis. Participarão do "Voa Brasil" as principais companhias aéreas do país: Gol, Latam e Azul, que representam 98% dos voos domésticos.

Nesta fase inicial, serão beneficiados aposentados federais que não tenham viajado nos últimos doze meses, bem como os alunos do ProUni.

O preço das passagens será flexível, variando de acordo com o trecho escolhido, embora, neste período inicial, nem todos os destinos estarão disponíveis.