Programa Voa Brasil começa ainda em agosto, segundo ministro dos Portos e Aeroportos

O ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, reafirmou que o governo mantém a previsão de lançamento do programa Voa Brasil ainda no decorrer de agosto. Esse programa tem como principal objetivo democratizar o acesso a passagens de avião, visando torná-las mais acessíveis, com um custo estimado de R$ 200 por trecho voado. Uma das ênfases iniciais do programa será beneficiar aposentados e pensionistas.

"O lançamento do Voa Brasil está programado para o final de agosto", assegurou o ministro em declarações à imprensa. Márcio França compartilhou essas informações durante a cerimônia de abertura da 17ª edição da Navalshore - Feira e Conferência da Indústria Marítima, realizada no Rio de Janeiro. O programa, em sua essência, propõe auxiliar no gerenciamento das passagens ociosas das companhias aéreas, especialmente em voos que ocorram fora dos períodos de alta demanda.

VEJA MAIS

Os beneficiários do programa terão acesso a um aplicativo que lhes permitirá adquirir até duas passagens aéreas por ano, com direito a um acompanhante em cada trecho. Márcio França explicou: "Se a pessoa não utilizou voos nos últimos 12 meses, ela terá direito a quatro passagens. Considerando o grande número de pessoas, faremos uma implementação gradual. Começaremos pelo grupo de aposentados e pensionistas, que já representa um contingente significativo. Vamos monitorar o desenvolvimento dessa etapa."

O programa "Voa Brasil" será desenvolvido em cooperação com o Ministério do Turismo, conforme solicitado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A intenção é que hotéis também ofereçam descontos durante os períodos de menor movimentação turística, beneficiando os viajantes amparados pelo programa. Além disso, haverá um esforço para preparar os aeroportos a fim de acomodar um aumento na demanda de passageiros. Segundo cálculos do Ministério, será disponibilizado um mínimo de 50 mil passagens por mês a um preço de R$ 200 cada.