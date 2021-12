Vira-latas viraliza após dar 'rolê' de ônibus e tirar foto com Papai Noel em shopping

O vira-lata Pipoca, de um ano, viralizou nas redes sociais ao protagonizar uma história bastante inusitada, no último domingo (19). Isso porque o ‘danadinho’ fugiu de casa, pegou um ônibus e foi até bater foto com o Papai Noel, em um shopping center de Belo Horizonte. As informações são do portal Ze Dudu.

De acordo com os tutores do pet, ele era acostumado a dar uma ‘voltinha’ pelo bairro Ermelinda, mas desta vez, resolveu esticar e dar um "rolê'' na cidade. Surpreendendo a todos, Pipoca pegou um transporte público e desceu em frente ao Shopping Del Rey.

O ‘doguinho’ de pequeno porte foi escolhido por todos os funcionários e ganhou mimos, além de bater foto com o Papai Noel. Apesar da diversão, a ausência do pet assustou a sua família, que só foram encontrar o cãozinho ao olharem as postagens do shopping.

Nas redes sociais, ele ganhou o carisma dos internautas. Mas, a empresa do shopping center emitiu um alerta sobre a importância de identificar os animais com uma coleira.

Pipoca dentro do Shopping. (Reprodução/ Redes sociais)