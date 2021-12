VÍDEO: Cachorro ciumento coloca a cara na parede e ignora tutor

Mais ciumento que esse não existe! O cachorro Zeus viralizou nas redes sociais com seu jeitinho meigo. O pitbull não gostou de ter ganhado uma irmãzinha e se mostrou extremamente ciumento, ignorando seu tutor. Safira estava estava com a saúde muito frágil e precisou ser levada várias vezes ao veterinário com carrapatos, ferida na pata e anemia. Com informações do UOL.

Zeus não ligou muito pra isso. No vídeo ele vira a cara para o tutor enquanto o homem tenta fazer com que o animal olhe para a cadela. O cachorro não cede e continua com a cara na parede.

Kelma Alcântara, dançarina, contou que Zeus tem muito ciúme do marido e que Safira foi adotada há apenas duas semanas pela família, no Maranhão.