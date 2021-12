Foto de pitbull sorrindo com crianças durante banho de chuva viraliza nas redes sociais

Um registro carregado de fofura fez a alegria dos internautas nos últimos dias ao mostrar um grupo de crianças e uma pitbull sorrindo durante um banho de chuva, na última sexta-feira (17), no Morro do Turanto, no Rio De Janeiro. Na foto, capturada por Carla Vieira, a cadelinha Bela, de 1 ano, abre um largo sorriso ao lado dos seus vizinhos Ruan, isaque, Weverton e Natan. As informações são do G1.

Segundo a tutora, a cachorra ficou por 30 minutos tomando banho de chuva e brincando com as crianças. "Quando eu falei pra minha mãe que ia colocar a Bela na chuva ela brigou comigo. Mas eu acho que a Bela sentiu a alegria das crianças, começou a brincar com eles e não quis mais entrar", contou Carla, confira a foto:

VEJA MAIS

Carla quer ser fotógrafa profissional e fez o registro sem nenhuma pretensão, apenas pela alegria dos vizinhos e da cachorra, porém, em poucos minutos de postada, a publicação viralizou nas redes sociais. "A minha mãe veio me contar que a foto da Bela estava em todos os grupos dela. Uma amiga disse que até o pai dela também recebeu. Era muita mensagem", relembrou Carla, veja as crianças e a cadela brincando na chuva: