Adolescentes são suspeitos de dopar e estuprar colegas de escola

Em uma escola localizada na zona leste de São Paulo, oito adolescentes com idade entre 12 e 15 anos são suspeitos de dopar e estuprar três colegas. Eles filmavam o ato, compartilhavam o vídeo com amigos por meio de aplicativos de mensagens e usavam as imagens para chantagear as vítimas.

O delegado Valdecir do Nascimento, responsável pelo caso, informou que a polícia fez diligências nas casas dos adolescentes e encontrou remédios e entorpecentes, que seriam usados para desestabilizar as meninas.

Ainda de acordo com o delegado, o diretor da escola foi proibido pela Secretaria de Educação de comentar o caso. A defesa de um dos adolescentes diz que não houve abuso e que tudo foi consensual.

A polícia pediu o exame toxicológico das vítimas para ver se há a presença de alguma substância no corpo delas. O 67° DP (Jardim Robru) investiga o caso.