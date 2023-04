Violência nas escolas: dez menores de cinco estados são internados durante operação

Dez menores foram internados provisoriamente pela Polícia Civil em diferentes localidades do país, nesta quarta-feira (19), como parte de uma operação para combater a violência nas escolas. A ação inclui buscas e quebras de sigilo em várias cidades, incluindo Blumenau (SC), a capital de São Paulo, Itapira, São José dos Campos, Salto, Curitiba e Guaíra (PR), Recife (PE), Barra Mansa, Duque de Caxias e São Gonçalo (RJ).

A investigação teve início após um ataque à creche Cantinho Bom Pastor em Blumenau, no Vale do Itajaí, em 5 de abril, onde quatro crianças morreram e outras cinco ficaram feridas. O assassino foi detido, e agora a polícia está investigando menores que são suspeitos de cometer atos infracionais relacionados a ameaças, incitação ao crime, apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, além de crimes previstos no Estatuto do Desarmamento.

As ordens de internação foram emitidas pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Blumenau, de acordo com o Ministério Público de Santa Catarina. A operação, chamada de Escola Segura, é liderada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e coordenada pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e pelo Grupo de Investigação de Crimes Cibernéticos do MPSC (CyberGaeco) em Santa Catarina.