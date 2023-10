Vila é ‘varrida do mapa’ no Amazonas após erosão; uma criança morreu; vídeo

Uma vila com ruas, casas, escolas e igrejas foi completamente destruída após ser afetada por um deslizamento de barranco, no último sábado (30), no interior do Amazonas. Uma criança morreu e quatro pessoas seguem desaparecidas, sendo três soterradas e uma no rio. O desastre natural também deixou feridos.

O fenômeno conhecido como "terras caídas", que acontece principalmente no período de seca dos rios no estado, fez a pequena Vila Arumã, no município de Beruri, “sumir do mapa”. A imagem da comunidade ribeirinha, que tinha um pequeno porto e uma orla com construções coloridas, deu lugar a um buraco de lama.

Mais de 40 casas e 200 pessoas foram atingidas pela erosão, segundo os bombeiros.

Moradores relataram que a rotina seguia normalmente na tarde de sábado nessa pequena vila do interior do Amazonas, até que muitas pessoas começaram a sentir um forte tremor e o deslizamento de terra iniciou. Algumas pessoas conseguiram correr em direção à floresta e se proteger.

O Corpo de Bombeiros do Estado montou uma base na Comunidade São Lázaro, que fica ao lado do local atingido, para coordenar os atendimentos e resgate. Além disso, 150 cestas básicas foram enviadas neste domingo (1º), pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em apoio às famílias desabrigadas, que estão alojados em um centro comunitário, montado na comunidade vizinha.