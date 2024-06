VÍDEO: Vice-prefeito é preso após se filmar dando tiros dentro de casa enquanto ouvia Calcinha Preta

O vice-prefeito de Catende, Antônio Luiz Colaço Lira, conhecido na cidade como Tonho do Egito, está sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco por porte ilegal de arma de fogo e disparos de arma de fogo. A investigação foi aberta após a circulação de um vídeo nas redes sociais onde o político aparece atirando dentro de sua casa no município localizado a cerca de 140 km da capital Recife. O político foi preso na manhã de segunda-feira (17).

Nas imagens, gravadas pelo próprio vice-prefeito, ele aparece atirando contra a parede enquanto assiste a um show da banda Calcinha Preta na TV. A música "Paulinha" toca ao fundo enquanto ele dispara seis vezes. No vídeo, ele também faz provocações como "Estou em minha casa. Posso ou não posso na minha casa?" e "Mais ou tá bom?", finalizando com a declaração "Calcinha Preta... te amo!".

Em decorrência do vídeo, a Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de Tonho do Egito no domingo (16). A arma utilizada nos disparos foi localizada e apreendida. Ainda não há informações sobre se havia outras pessoas no imóvel no momento do vídeo, o que poderia configurar agravante pelos riscos apresentados. Até o momento, o vice-prefeito não se pronunciou sobre o caso.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)