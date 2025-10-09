Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Rato é flagrado circulando em cima de materiais na sala de recém-nascidos em hospital

Local é destinado para recém-nascidos serem pesados, passarem pelo teste do pezinho, receberem vacinas e outros cuidados de enfermagem.

Gabrielle Borges
fonte

Rato foi flagrado circulando em sala de maternidade. (Reprodução)

Um vídeo de rato circulando livremente em cima de materiais na sala da maternidade de um hospital chamou atenção nesta semana. O registro foi feito no Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Nas filmagens, é possível ver o roedor andando sobre uma caixa térmica, próximo a uma balança usada para bebês recém-nascidos.

O local é destinado para recém-nascidos serem pesados, passarem pelo teste do pezinho, receberem vacinas e outros cuidados de enfermagem. De acordo com relatos de funcionários da maternidade, a presença dos animais vem se tornando cada vez mais frequente na unidade. “A estrutura do hospital está cada vez mais precária. A área externa é cheia de entulhos, esgoto a céu aberto, fezes de ratos e baratas, principalmente perto da cozinha e do refeitório”, disse em entrevista ao portal G1.

Assista ao flagrante

Em nota, a Prefeitura de Praia Grande, por meio da Secretaria de Saúde Pública (Sesap), informou que o serviço de desratização é realizado constantemente no Hospital Irmã Dulce, respeitando as normas técnicas da ação. Leia trecho abaixo:

"Na terça-feira (7), o Departamento de Vigilância em Saúde da Sesap realizou uma vistoria no Hospital e não foi constatada irregularidade na desratização, que estava em dia. Válido destacar que a equipe do setor realiza constantemente ações no local, fiscalizando a unidade e prestando as orientações necessárias", disse a administração municipal.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)

