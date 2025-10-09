VÍDEO: Rato é flagrado circulando em cima de materiais na sala de recém-nascidos em hospital

Um vídeo de rato circulando livremente em cima de materiais na sala da maternidade de um hospital chamou atenção nesta semana. O registro foi feito no Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Nas filmagens, é possível ver o roedor andando sobre uma caixa térmica, próximo a uma balança usada para bebês recém-nascidos.

O local é destinado para recém-nascidos serem pesados, passarem pelo teste do pezinho, receberem vacinas e outros cuidados de enfermagem. De acordo com relatos de funcionários da maternidade, a presença dos animais vem se tornando cada vez mais frequente na unidade. “A estrutura do hospital está cada vez mais precária. A área externa é cheia de entulhos, esgoto a céu aberto, fezes de ratos e baratas, principalmente perto da cozinha e do refeitório”, disse em entrevista ao portal G1.

VEJA MAIS

Assista ao flagrante

Em nota, a Prefeitura de Praia Grande, por meio da Secretaria de Saúde Pública (Sesap), informou que o serviço de desratização é realizado constantemente no Hospital Irmã Dulce, respeitando as normas técnicas da ação. Leia trecho abaixo:

"Na terça-feira (7), o Departamento de Vigilância em Saúde da Sesap realizou uma vistoria no Hospital e não foi constatada irregularidade na desratização, que estava em dia. Válido destacar que a equipe do setor realiza constantemente ações no local, fiscalizando a unidade e prestando as orientações necessárias", disse a administração municipal.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)