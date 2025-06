Mãe encontra rato morto na fralda de bebê

Uma mulher relatou ter encontrado um rato morto dentro da fralda do filho de um mês, em um caso ocorrido na madrugada do dia 20 do mês passado. Segundo Mariana Sobral, mãe da criança, por volta das 3h30 ela acordou, amamentou o bebê e, em seguida, fez a troca da fralda, utilizando uma iluminação fraca para não perturbar o sono do filho.

Horas depois, por volta das 7h30, ao realizar uma nova troca, percebeu uma mancha escura no item descartável. Inicialmente, pensou se tratar de um pedaço de algodão sujo, mas, ao examinar com mais atenção, constatou que era um camundongo.

De acordo com o relato, o animal estava posicionado sob a primeira camada da fralda, o que sugere uma possível falha no processo de fabricação. Mariana também destacou que o pacote estava lacrado e não apresentava sinais de violação. Na lateral da aba da fralda, havia, inclusive, vestígios de sangue do roedor.

Assustada com a descoberta, a mãe higienizou o bebê com álcool 70%, temendo riscos de infecção, e entrou em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da marca responsável pelo produto. “Em desespero e choque, o que eu pensei naquele momento foi higienizar a área e ligar para o SAC. Liguei para o SAC e a resposta, em momento nenhum, foi preocupação com o meu filho, e sim preocupação em saber se o que eu estava alegando era verdade”, disse Mariana Sobral.

Segundo ela, a atendente solicitou imagens para encaminhar o caso à área técnica da empresa e informou que, dependendo da análise, a consumidora poderia receber um novo produto ou o ressarcimento do valor pago.

Mariana também consultou o pediatra da criança, que orientou que ela agiu corretamente, mas ressaltou a necessidade de observar se o bebê apresentará algum sintoma nos próximos dias.

O caso foi registrado na Delegacia do Consumidor, que apreendeu a fralda para realização de perícia. As autoridades devem investigar se houve falha no processo de fabricação ou armazenamento.

Em nota, a Secretaria de Saúde informou que a fiscalização de estabelecimentos fabricantes de produtos como fraldas descartáveis é de responsabilidade da Vigilância Sanitária estadual. Até o momento, o órgão não confirmou se alguma inspeção foi realizada na empresa responsável pelo item.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia