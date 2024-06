VÍDEO: Preso por matar idoso com 'voadora' chora durante reconstituição do crime

O homem preso por matar o idoso Cesar Fine Torresi, de 77 anos, com uma “voadora”, começou a chorar enquanto participava da reconstituição do crime junto realizada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (13). O suspeito Tiago Gomes de Souza, de 39 anos, explicava à equipe de investigação como ocorreu a agressão no último sábado (8).

Enquanto era feita a simulação do ocorrido, dezenas de pessoas acompanhavam em volta do local, ao lado do Shopping Praiamar. A multidão presente entoava xingamentos a Tiago, como "assassino” e “mentiroso”.

Imagens feitas por testemunhas da reconstituição mostram o suspeito ficando de joelhos, levando as mãos à cabeça e erguendo os braços na direção dos presentes, como se estivesse pedindo desculpas. Assista:

O caso

O idoso Cesar Fine Torresi morreu após receber uma "voadora" na altura do peito na frente do neto, uma criança de 11. O aposentado bateu a cabeça no chão e sofreu um traumatismo craniano. O caso aconteceu no bairro Aparecida, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. Em seguida, Tiago se escondeu em um comércio próximo, mas foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar. Na delegacia, o suspeito optou por permanecer em silêncio.

A ocorrência foi registrada como “lesão corporal seguida de morte”, cuja pena prevista é de 4 a 12 anos de prisão. O Ministério Público de São Paulo (MPSP), no entanto, discordou da avaliação e solicitou que o caso fosse considerado como “homicídio doloso qualificado”, crime punido com até 30 anos de cadeia.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Ana Matos, editora de oliberal.com)