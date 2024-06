Idoso morre após receber 'voadora' de homem na frente do neto

Um idoso, de 77 anos, identificado como Cesar Fine Torresi, morreu após levar uma "voadora" na altura do peito na frente do neto, uma criança de 11. O caso aconteceu no bairro Aparecida, na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. O suspeito, um homem de 39 anos, se escondeu em um comércio próximo, mas foi localizado e preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com o relato no boletim de ocorrência, a criança informou ao seu pai, que é filho da vítima, que ela e o avô estavam atravessando a Rua Pirajá da Silva entre os carros na tarde deste último sábado (8), devido ao trânsito parado.

De repente, conforme relatado pelo menino, um carro se aproximou rapidamente, freando bruscamente, fazendo com que o idoso se apoiasse no capô sem causar danos ao veículo. Ao completarem a travessia, o motorista se aproximou a pé e agrediu o idoso com um chute no peito, uma ação descrita como uma "voadora".

Três paradas cardíacas

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local viu que o idoso recebia atendimento pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima, que estava desacordada, foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Leste, onde foi intubada, teve três paradas cardíacas e não resistiu.

Uma testemunha contou à PM que viu o idoso e o neto de mãos dadas no momento que anterior à "voadora".

Suspeito fugiu, mas foi encontrado e preso

O caso causou indignação e provocou debates entre as pessoas presentes no local com o suspeito, que fugiu para um estabelecimento comercial, mas foi posteriormente localizado pela Polícia Militar.

Após sua captura, o suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos e, na presença de seu advogado, optou por permanecer em silêncio em relação ao ocorrido. O caso foi registrado como lesão corporal seguida de morte.

