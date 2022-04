Homem morre após ser derrubado da moto com uma 'voadora' e levar 17 chutes na cabeça

Um homem foi preso após derrubar um motociclista com uma 'voadora' e matá-lo com 17 pisões na cabeça no último dia 6 de março. O crime aconteceu na cidade de Campinaçu, em Goiânia, e teria sido motivado após a vítima ameaçar o autor com um simulacro de arma de fogo.

As imagens foram registradas pelas câmeras de seguranças da rua e flagraram o momento exato em que o motorista passa pela rua e sofre o golpe do autor do crime. Assim que o homem cai no chão, o rapaz vai até ele e dá vários chutes e pisões em sua cabeça. Ele morreu no local.

Conforme as investigações da Policia Civil de Goiânia, os envolvidos estavam na frente da residência do autor junto a ex-namorada da vítima quando o rapaz estacionou a moto e mostrou que carregava um simulacro de arma na cintura, ameaçando todos por ciúmes da ex. O inquérito do caso já foi concluído e remetido ao Poder Judiciário.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)