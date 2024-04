VÍDEO: Pitbull ataca cachorro vira-lata que passeava com tutora

Um pitbull atacou um cachorro vira-lata que passeava com a tutora na orla da Barra, em Salvador, na Bahia. O caso aconteceu na última quarta-feira (10/04), por volta das 6h30, e foi filmada por moradores da proximidade.

O pitbull estava desacompanhado de tutor, sem coleira e sem focinheira. A tutora do vira-lata, a advogada Mariana Ramos, contou ao g1 que ela tentou andar mais rápido com o pet, de nome Garoto, para evitar o ataque, mas não conseguiu.

"Peguei Garoto no extinto, levantei no ar e me virei para uma parede que tinha. O cachorro pulou em cima de mim, pegou no meu cabelo e 'Garoto' se agitou na minha mão e eu não consegui segurar", relembrou a tutora.

Segundo Mariana, o pitbull atacou assim que seu pet caiu no chão. Enquanto gritava por ajuda, ela subiu no cachorro e proferiu diversos socos para que ele largasse o seu pet. Algumas pessoas que passavam próximo à situação a ajudaram a cessar o ataque do pitbull.

Após o ataque, Garoto foi consultado por um veterinário e, apesar dos ferimentos, não foram encontrados problemas mais graves. O animal teve hematomas internos e parte do pelo raspada para tratar os machucados. Além disso, ela conta que o pet está com um comportamento diferente do que tinha antes do ataque.

Garoto teve hematomas internos e precisou ter parte do pelo raspado (Reprodução/TV Bahia)

"Ele está machucado, assustado. Fica só pelos cantos, está triste, a gente chama e ele não vem. O comportamento alegre que ele tinha, de ontem para hoje, não tem mais", contou.