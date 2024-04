Vídeo mostra avós salvando criança de 2 anos de ataque de pitbull; veja

Imagens gravas por câmeras de segurança mostram o momento em que um casal salva o neto, de apenas dois anos, de um ataque de pitbull. Segundo o portal G1 Mato Grosso, o caso aconteceu na última quarta-feira (10), no bairro Santa Terezinha, em Cuiabá.

Ronilde Cândido da Silva, de 52 anos, contou à reportagem que saiu de casa acompanhada do neto e do marido para jogar o lixo fora, por volta das 17h. O cão apareceu quando o casal estava conversando e tentou morder a perna do menino.

As imagens mostram o avô tentando segura o cachorro, mas o animal escapa e o homem cai no chão. A avó levanta a criança, enquanto o pitbull tenta atacar novamente o menino.

"Meu marido estava de costas e só percebeu o vulto do cachorro. Ele já virou chutando o cão, enquanto eu levantei o meu neto o mais alto que pude, aí o cachorro rasgou minha blusa e o dente dele pegou de raspão na minha barriga”, disse Ronilde.

O tutor do cachorro é um vizinho do casal, que tem dois pitbulls. Segundo os avós da criança, o animal já teria escapado outras vezes. Ronilde Cândido da Silva registrou boletim de ocorrência.