Filhote de Pitbull invade escola e deixa três crianças feridas; vídeo

Um filhote de cachorro da raça Pitbull invadiu uma escola municipal de Catalão, em Goiânia, e feriu três crianças com idades entre 9 e 10 anos, na última segunda-feira (25). Segundo testemunhas, o cachorro entrou no colégio e se aproximou de crianças, que subiram nas mesas para tentar se proteger. Os ferimentos foram causados pela pata do animal, que não chegou a morder ninguém, nem quem estava no chão.

Em imagens feitas pela câmera de segurança da escola e compartilhadas na redes sociais, é possível ver o momento em que o cachorro entra na sala e as crianças se desesperam, subindo nas mesas. Em seguida, ele tenta pular nas carteiras e, como não consegue, puxa uma mochila, joga no chão e fica mordendo, balançando o rabo. Veja:

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, os alunos tiveram apenas arranhões leves.

O pai de uma das crianças feridas informou que a filha teve arranhões em uma das mãos. A menina foi encaminhada para uma unidade de saúde, onde recebeu vacinas e foi liberada em seguida.

O Corpo de Bombeiros que atendeu o caso resgatou o filhote e o levou para o batalhão de Catalão, já que o dono não foi encontrado. Caso o proprietário do animal não seja localizado, o cachorro deve ser encaminhado para uma ONG e disponibilizado para adoção.

