VÍDEO: Padre ganha carro em rifa da própria paróquia e caso repercute

Uma rifa organizada por uma paróquia em Florianópolis (SC) ganhou repercussão nas redes sociais após o padre responsável pela ação ser sorteado como vencedor do prêmio principal, um carro. O caso ocorreu no domingo (5) e gerou questionamentos entre internautas.

O sorteio fazia parte de uma campanha chamada “Ação Entre Amigos”, promovida pela Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, com o objetivo de arrecadar recursos para a reforma de cinco comunidades ligadas à igreja, no bairro Canasvieiras, no Norte da Ilha.

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Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os bilhetes são lançados ao alto por voluntários e o padre Eduardo Senna pega um deles. Ao conferir o resultado, ele afirma que o papel sorteado era dele. “Vocês não vão acreditar. É em branco, é o meu!”, disse, durante a ação.

Antes da retirada do bilhete, o próprio padre havia informado que também participava da rifa e que havia adquirido números, deixando-os em branco.

Após a divulgação das imagens, o caso passou a ser comentado em diferentes plataformas digitais, com questionamentos sobre a condução do sorteio. Diante da repercussão, o padre se manifestou nas redes sociais e informou que o sorteio será refeito na quinta-feira (9).

🚨TRAPACEIRO! Um padre de Florianópolis, SC, ganhou um Fiat Argo 0km em uma rifa beneficente que ele mesmo organizou na paróquia onde é pároco, em Canasvieiras.



O caso dividiu opiniões entre os fiéis. "Padre fuleiro", gritou do fundo da igreja um fiel. O sorteio aconteceu no… pic.twitter.com/s1xFB6dhY2 — ⚔️🇧🇷⚔️Realiberdade/Realndependência,⚔️🇧🇷⚔️ (@Realndependence) April 7, 2026

Padre comenta o caso

Em publicação, Eduardo Senna afirmou que entende as dúvidas levantadas após o resultado e explicou a situação envolvendo os bilhetes.

“Na ocasião do sorteio, tinham alguns bilhetes em branco, isso gerou alguma dúvida. Eu entendo, compreendo perfeitamente. Esse carro não ficaria para mim. Esse carro ficaria para a paróquia, mas eu entendo as dúvidas”, declarou.

Ele também agradeceu às pessoas que participaram da ação e afirmou ter recebido apoio de membros da comunidade.