Cidade de São Paulo tem mais de 10 estupros por dia, mostram dados

A cidade de São Paulo registrou um aumento de estupros de 25,7% em abril deste ano, comparado ao mesmo período de 2023, conforme dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). Os casos subiram de 241 para 303, resultando em uma média superior a 10 estupros por dia na capital.

Os latrocínios, roubos seguidos de morte, também apresentaram alta, com 4 ocorrências em abril, um caso a mais do que no ano anterior. Esta elevação sucede uma série de eventos similares no final de abril.

Em contraste com a piora desses indicadores, a capital paulista observou uma queda nos roubos de 11,4% e nos furtos de 3,7% no período. Os homicídios também diminuíram 8,2% em abril.

Tendência de Alta em Crimes Sexuais

A alta dos estupros em São Paulo em abril de 2024 consolida uma tendência observada ao longo do ano. Nos primeiros quatro meses, houve um aumento de 7,10% nesse indicador na cidade, totalizando 1.131 ocorrências. No Estado, o crescimento foi de 2,9%.

Casos recentes chocam pela brutalidade, como o estupro coletivo de vulneráveis em União de Vila Nova, onde três adolescentes foram apreendidos e, posteriormente, um quarto adolescente e um adulto foram presos. O caso ocorreu em 21 de abril.

A Polícia Civil também investiga outro estupro coletivo contra uma adolescente de 14 anos com deficiência na zona leste da capital, com até 10 agressores menores de idade envolvidos. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que a polícia mantém diligências e preserva detalhes por envolver menores e crime sexual.

Onda de Latrocínios Persiste na Capital

A sequência de latrocínios, frequentemente envolvendo abordagens de motociclistas, continua a alarmar os moradores de São Paulo. Foram registrados pelo menos sete casos entre meados de abril e o fim de maio, embora os mais recentes ainda não estejam nas estatísticas oficiais.

A capital teve três ocorrências na semana anterior à divulgação dos dados, superando os dois registros de maio do ano passado. Entre as vítimas recentes estão Leandro Fernandes de Souza, de 40 anos, morto no Morumbi ao reagir a um assalto, e Odailton de Oliveira Silva, ex-piloto do Globocop, baleado no Butantã em uma tentativa de assalto.

Panorama da Criminalidade em Abril

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) declarou que ampliou os canais de denúncia de violência sexual e monitora todas as modalidades criminosas. A pasta também afirmou que, apesar do aumento em abril, houve uma "queda consistente" nos roubos seguidos de morte no primeiro quadrimestre.

Confira os dados da criminalidade em abril na capital paulista e no Estado:

Criminalidade na capital em abril:

Estupros: 303 casos em abril deste ano, alta de 25,73%

Latrocínios: 4 vítimas em abril deste ano, alta de 33,33%

Homicídios: 45 vítimas em abril deste ano, queda de 8,16%

Roubos: 7.459 casos em abril deste ano, queda de 11,42%

Furtos: 20.114 casos em abril deste ano, queda de 3,68%

Dados no Estado de São Paulo:

Estupros: 1.328 casos em abril deste ano, alta de 13,12%

Homicídios: 210 vítimas em abril deste ano, alta de 2,94% em relação ao mesmo mês de 2025

Roubos: 12.036 casos em abril deste ano, queda de 13,91%

Furtos: 44.640 casos em abril deste ano, queda de 4,09%

Latrocínios: 12 vítimas em abril deste ano, queda de 14,29%