VÍDEO: Mulher entra com moto em UPA para 'acordar médicos' e receber atendimento

Uma mulher de 52 anos entrou com uma motocicleta em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas do município Guanambi, na Bahia, para, segundo ela, acordar os médicos que estavam dormindo e receber atendimento. O caso ocorreu no último domingo, por volta das 23h50, e foi registrado por uma pessoa presente no local. .

A mulher foi contida pelo segurança do local até a chegada da Polícia Militar (PM). Em seguida, ela recebeu atendimento, foi medicada e ficou aos cuidados da filha após a estabilização.

A Prefeitura da cidade emitiu uma nota oficial sobre o caso, esclarecendo que a mulher foi identificada como paciente do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), e que a ação resultou da falta de medicação durante um surto.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)