VÍDEO: Mulher encontra ex com outro homem na cama e arma barraco

A influenciadora e humorista conhecida como "Apoline" foi até a casa do ex-namorado, o também influenciador Vitor Andrade, para confrontá-lo sobre uma mensagem recebida de um perfil falso. No local, ela o encontrou na cama com outro homem e armou um maior barraco. O episódio, ocorrido na última terça-feira (10), gerou grande repercussão após ser compartilhado nas redes sociais.

Durante a discussão, que foi transmitida ao vivo pelo companheiro de Vitor, Apoline tentava a todo custo agredir o homem que estava no quarto e acusou o ex de tentativa de agressão. O influenciador negou as acusações, afirmando que a ex-namorada não havia aceitado o término da relação e invadido o quarto.

Nas redes sociais, o vídeo dividiu opiniões, internautas apontaram armação do trio e, outros disseram que por se tratar de ex, ele podia seguir a vida do jeito que achasse melhor. "Mas ela não é ex?", questionou uma. "Agora ex tem que dar satisfação com quem sai?", escreveu um segundo. "Técnica pra ver se engaja", comentou um terceiro, insinuando que a situação não passou de uma atuação para viralizar nas redes sociais. Os dois estavam juntos há 5 anos e anunciaram a separação em 14 de novembro deste ano. Eles são pais de uma criança de 9 meses.

Por meio de um comentário em uma publicação viral com o vídeo, Vitor se manifestou quanto a acusação se agressão por ele à ex mulher. Segundo ele, a própria ex disse para ele seguir com a vida, mas, como mostra o vídeo, não foi o que aconteceu.

"Eu só quero ter paz ... ela mandou eu seguir minha vida, estou seguindo... e agora não me deixa em paz... e eu não agredir ninguém... tenho tudo aqui gravado nas câmeras de minha casa... Ainda vem querer humilhar as pessoas chamando de pobre... Ela que invadiu minha privacidade, saiu de Maceió até Aracaju, quando se perde o respeito no relacionamento já era ! E hora de dar um basta! E ser maduros e seguir a vida... ( não precisava vim na minha casa fazer baixaria, minha mãe passando mal !) pelo amor de Deus"

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)