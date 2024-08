VÍDEO: Mulher celebra última sessão de quimioterapia com carreata

Desde que foi diagnosticada com câncer de mama, no final do ano passado, a pedagoga Naiara Pinheiro vem compartilhando a sua luta contra a doença em suas redes sociais.

Após finalizar uma etapa importante do tratamento, a educadora realizou uma carreata nas ruas de Rio Branco, no Acre, no último sábado (10). Na companhia da família e amigos, Naiara celebrou a realização de sua última sessão de quimioterapia, feita no dia 5 de agosto. Ela compartilhou o momento em seu perfil no Instagram com um vídeo emocionante. Assista:

VEJA MAIS

Na legenda da publicação, Naiara falou sobre sua jornada: “Os últimos seis meses foram os mais intensos de minha caminhada, um misto de emoções em que vivi, nem acredito que encerrei esse primeiro ciclo, glória a Deus por isso, se não fosse por ele eu não estaria em pé!”, escreveu ela.

A professora de 33 anos também contou que sua rede de apoio fez grande diferença em seu tratamento. Em seu relato ela ainda disse: “Sou forte e corajosa, e grata imensamente a Deus todos os dias! […] Não desista de viver, a vida é linda, e irei lutar por ela todos os dias!”.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)