VÍDEO: Mulher bate em suspeito que tentou roubá-la e o deixa sem camisa na rua

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher parte para cima de um suspeito após ele tentar assaltá-la. O caso aconteceu em Pedregulho, no interior de São Paulo, no último domingo (6). Assista:

Nas imagens, é possível ver o suspeito, vestindo uma blusa com capuz que esconde parte da face, se aproximando da mulher, que está parada na calçada. Em seguida, ele tenta puxar o celular da mão dela, mas não consegue. A vítima, então, corre e é seguida pelo homem.

Momentos depois, os dois surgem de uma rua ao lado, onde a vítima acerta socos e tapas no homem. Em um certo momento da briga, a mulher consegue arrancar a blusa e o moletom dele. Eles parecem discutir por alguns segundos. O homem, então, desiste do roubo, pega suas roupas do chão e vai embora, enquanto a mulher vai para a direção oposta.

​(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)