Assaltante montado a cavalo rouba e agride mulher durante crime

Um homem suspeito de assaltar uma mulher a cavalo foi preso na noite do último sábado (22) em Cabedelo, João Pessoa. De acordo com informações do Metrópoles, o acusado estava montado a cavalo e a vítima, de 56 anos, estava em uma motocicleta. Ele a puxou pelo cabelo e roubou sua bolsa. O homem fugiu em seguida.

A vítima foi encontrada por uma equipe desmaiada e em estado de choque. Ela foi atendida ainda no local e não precisou ser encaminhada ao hospital. O homem foi encontrado momentos depois. Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes.