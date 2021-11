Idosa reage a assalto e bate com raquete de matar mosquito em ladrão

Após ser assaltada no portão de sua casa, uma idosa de 61 anos reagiu e bateu com uma raquete elétrica de matar mosquito no motociclista que fingiu ser entregador, após ser assaltada no portão de casa e ter uma corrente arrancada do pescoço. O assaltante fugiu. As informações são do portal G1 Goiás.

A vítima contou que estava sozinha em casa quando o suspeito tocou a campainha, na quarta-feira (24), no setor Pedro Ludovico, em Goiânia. Ela se aproximou da grade no portão porque pensou ser um entregador.

“Eu acho que ele sabia que eu estava sozinha e já tinha me visto, talvez do lado de fora. Ele avançou no meu pescoço e arrancou minha corrente”, contou a senhora.

Vídeo

O momento em que o motociclista se aproxima e toca a campainha da idosa, foi registrado pela câmera de segurança. Para não ser identificado, o suspeito tampou a placa da moto e não retirou o capacete.

Nas imagens ele entrega um papel para a vítima que está do outro lado do portão e, de pé, coloca o braço entre a grade, arranca uma corrente do pescoço dela e foge.

Como a rua onde a mulher mora tem pouco movimento, ela acredita que ele possa praticar o crime em outras casas. “Como ele veio aqui e deu certo, pode ir em outras casas também”, disse.

A assessoria da Polícia Civil informou, nesta segunda-feira (29), que o 8º Distrito Policial está investigando o assalto.