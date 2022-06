Vídeo mostra queda de mulher durante voo de parapente; veja

Uma cena registrada por uma aluna que estava em uma excursão da escola no Pico Agudo, ponto turístico tradicional da cidade de Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, capturou o momento exato em que uma mulher, de aproximadamente 50 anos, caiu durante um voo de parapente, também conhecido como paraglider.

O momento assustador ocorreu na tarde da última quarta-feira (22), quando o equipamento se desarmou no ar, o que fez o voo da praticante experiente despencar. Apesar da queda, a mulher saiu caminhando do local e mesmo com o chamado do Corpo de Bombeiros, não precisou de resgate.

O que é um voo de parapente?

O parapente é semelhante ao paraquedas e também utiliza uma estrutura flexível de suspensão no ar. Ele é considerado um esporte radical e pode ser praticado tanto em forma competitiva como recreativa.

