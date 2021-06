VÍDEO: Tubarão morde pé de homem que praticava parapente

Um homem de 37 anos, que praticava parapente no Mar Vermelho, foi atacado por um tubarão. O ataque ocorreu em Aqaba, no extremo sul da Jordânia, e o parapentista teve o pé mordido pelo animal. Com informações de Metrópoles.

As informações são de que o homem possui um estado de saúde estável. Mas ele teve vários tendões e músculos rompidos, além de ossos quebrados. Quando foi socorrido, precisou passar por uma cirurgia urgente no pé direito.

O vídeo do momento do ataque está circulando nas redes sociais e é possível ver o homem sendo mordido e, depois, caindo na água.

Terrifying moment shark jumps out of the water and bites off parasailer's foot pic.twitter.com/eKXwkrAaS4 — The Sun (@TheSun) June 30, 2021

Especialistas declararam que a presença de tubarões perto da costa de Aqaba é muito rara. Uma autoridade da Zona Econômica Especial de Aqaba (Aseza) anunciou que um comitê foi formado para investigar informações sobre ataques de tubarão. Também informou que a Marinha Real continua protegendo as praias, destacando que as atividades de turismo e natação continuam normalmente.