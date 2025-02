VÍDEO: Menino de 8 anos viraliza no campo seguindo os passos da família

Gustavo Fernandes, de 8 anos, tem chamado atenção em Ermo, Santa Catarina, após familiares publicarem um vídeo mostrando sua dedicação à vida no campo. Filho de agricultores, ele acompanha o trabalho dos pais e demonstra interesse pelas atividades rurais desde cedo.

A família vê em Gustavo um exemplo para outras crianças, incentivando a conexão com a natureza e a valorização das tradições do campo.

Além de ajudar nas tarefas diárias, Gustavo aprende sobre o cultivo, o cuidado com os animais e a importância do trabalho no campo. Para os pais, essa vivência é essencial para transmitir valores como disciplina, respeito à natureza e reconhecimento do esforço necessário para a produção de alimentos.