VÍDEO: menino indonésio viraliza ao cantar o hit 'Menina do Job'

Do funk ao tecnomelody paraense, a música "Menina do Job", do cantor MC Xangai, é o maior sucesso nas redes sociais e nas festas do Brasil. Para além do hit em território nacional, a canção caiu ainda no gosto de pessoas de outros países, como na Indonésia. Em um vídeo gravado por um homem adulto, uma criança do país asiático aparece cantando a música perfeitamente, surpreendendo os internautas.

A gravação foi publicada no último dia 19 de janeiro no Tiktok e já acumula mais de 2,3 milhões de curtidas e 30 mil comentários. Várias pessoas fizeram suas observações quanto a cantoria do menino no vídeo: "Ele cantando como se fosse um louvor", "É assim que os estadunidenses entendem que eu cantando em inglês?", "Deixa ele descobrir a tradução".