VÍDEO: Menino com paralisia cerebral emociona a web com apresentação adaptada em festa junina

Um vídeo que viralizou nas redes sociais nos últimos dias emocionou a web. Nas imagens, o pequeno Enzo Amorim, de 5 anos, encanta a todos com sua desenvoltura, alegria e gingado durante uma apresentação escolar da festa junina. O menino, que tem paralisia cerebral e necessita de um andador para se locomover, não se deixou limitar por sua condição e esbanjou carisma na performance.

O vídeo, publicado por Josi Amorim, mãe de Enzo, há um mês, já acumula mais de 1,5 milhão de visualizações e milhares de comentários. Professores e alunos montaram uma coreografia inclusiva e adaptada para que o menino pudesse participar também.

A comoção com a história do menino foi tão grande que chegou até mesmo no apresentador Luciano Huck, que compartilhou o vídeo em seu perfil. "Vi esse vídeo e fiquei encantado com o Enzo. Ele dançou bem demais na apresentação e só reforça o quanto a inclusão é necessária. Parabéns aos professores, à escola, aos coleguinhas e aos pais das crianças que vibraram e curtiram junto. Virei seu fã, Enzo! Dance muito por aí", escreveu ele.

"Apresentação mais linda de todas! Minha filhota é o parzinho desse príncipe dançarino encantador", comentou a mãe de uma coleguinha. "Exemplo de força. Uma criança muito forte e determinada, além de um príncipe. Parabéns, Enzo", disse outra. "Caiu um cisco aqui", admitiu outra emocionada. "Inclusão de verdade é isso! Deixaram o meu dia muito mais feliz", comentou uma quarta.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)