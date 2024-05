VÍDEO: marido 'atrapalha' esposa em corrida e revolta web: 'tentou sabotar'

Um vídeo de um homem atrapalhando a esposa em uma corrida vem causando revolta nas redes sociais. No registro, a mulher está prestes a ser a primeira a ultrapassar a linha de chegada e quase é interrompida pelos filhos, que são colocados pelo marido no meio da pista. Assista:

Luciana Grandi venceu a segunda meia maratona Ladeiras da Penha, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. No entanto, um vídeo que registrou o momento repercutiu até internacionalmente, com várias pessoas criticando a atitude do companheiro da atleta.

VEJA MAIS

"Meu Deus, como eu fiquei com raiva desse cara jogando as crianças lá no final da corrida para a mãe abraçar. Sem noção ou sabotador? Ou só vê a mulher como mãe? Ainda bem que ela foi que foi.", comentou uma internauta.

"Eu não tenho palavras para descrever como eu odeio esse marido. Deixe ela ter uma coisa sem a culpa materna", disse um usuário.

"Gente, eu tô ficando doida ou esse marido não queria que a esposa ganhasse a corrida? Como você pega as crianças e manda abraçar a mãe antes da linha de chegada?

Não pode ser tão sem noção assim.", opinou uma terceira pessoa.

"Se eles são casados, essa atitude sozinha é motivo de divórcio. Colocou as crianças em risco, colocou a mãe e outros maratonistas em risco, tentou sabotar a vitória da mulher e de quebra ainda traumatizou as crianças. Tudo isso em uma tentativa de manipulação emocional podre!.", disparou uma quarta internauta.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de oliberal.com)